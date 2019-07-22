Уральские спасатели продлили штормовое предупреждение до завтра

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-22T18:08:14+03:00

В области продлили штормовое предупреждение до завтра, местами ожидается град с грозами Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Плохая погода продержится до завтра - штормовое предупреждение по непогоде продлили до 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

- Завтра в Свердловской области сохранится вероятность сильных ливней, грозы, града и порывистого ветра до 27 м/с, - сообщили там.

Напомним, что дожди с грозами в Екатеринбурге ожидаются в первые три дня этой недели. В Главном управлении МЧС просят свердловчан и гостей области соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU