Уральские спасатели продлили штормовое предупреждение до завтра
Ожидаются грозы, ливни и местами град
В области продлили штормовое предупреждение до завтра, местами ожидается град с грозамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Плохая погода продержится до завтра - штормовое предупреждение по непогоде продлили до 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.
- Завтра в Свердловской области сохранится вероятность сильных ливней, грозы, града и порывистого ветра до 27 м/с, - сообщили там.
Напомним, что дожди с грозами в Екатеринбурге ожидаются в первые три дня этой недели. В Главном управлении МЧС просят свердловчан и гостей области соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU