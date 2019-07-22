В Свердловской области экс-мэра, бравшего взятки, осудили на 8 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-22T18:04:13+03:00

Бывший мэр Каменск-Уральского взял взятку в размере 6 миллионов рублей и теперь обязан выплатить штраф в 12 миллионов, отбывая 8 лет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас он обязан выплатить около 12 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор экс-мэру Михаилу Астахову. Его обвинили во взяточничестве в особо крупных размерах.

В 2014 году мужчина лично через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку на сумму 6 миллионов рублей.

- В ходе расследования проведен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Назначена и проведена судебная почерковедческая экспертиза, допрошено более 30 свидетелей, проведены несколько обысков в жилище и иных помещениях, выемки финансовой, строительной и иной документации в различных организациях. В обеспечительных целях через суд наложен арест на имущество обвиняемого, - добавили в пресс-службе СУ СКР Свердловской области.

Сейчас бывшему главе города назначено 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, он обязан выплатить около 12 миллионов рублей с лишением государственных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU