2019-07-22T18:04:13+03:00
Общество

В Свердловской области экс-мэра, бравшего взятки, осудили на 8 лет строгого режима

Сейчас он обязан выплатить около 12 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Бывший мэр Каменск-Уральского взял взятку в размере 6 миллионов рублей и теперь обязан выплатить штраф в 12 миллионов, отбывая 8 лет в колонии строгого режимаБывший мэр Каменск-Уральского взял взятку в размере 6 миллионов рублей и теперь обязан выплатить штраф в 12 миллионов, отбывая 8 лет в колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор экс-мэру Михаилу Астахову. Его обвинили во взяточничестве в особо крупных размерах.

В 2014 году мужчина лично через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку на сумму 6 миллионов рублей.

- В ходе расследования проведен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Назначена и проведена судебная почерковедческая экспертиза, допрошено более 30 свидетелей, проведены несколько обысков в жилище и иных помещениях, выемки финансовой, строительной и иной документации в различных организациях. В обеспечительных целях через суд наложен арест на имущество обвиняемого, - добавили в пресс-службе СУ СКР Свердловской области.

Сейчас бывшему главе города назначено 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, он обязан выплатить около 12 миллионов рублей с лишением государственных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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