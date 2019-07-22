2019-07-22T11:55:30+03:00
Здоровье

Как правильно загорать на Урале: советы специалиста

Солнце не принесет вреда, если соблюдать правила загара
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Загорать нужно с умомЗагорать нужно с умомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге для горожан провели лекцию, о том, как правильно загорать на солнце в жаркие дни. Многие уральцы весь год ждут тепла, чтобы приобрести естественный загар, другие наоборот боятся появляться на улице в открытой одежде, чтобы избежать печальных последствий.

Как правильно загорать, чего не стоит бояться и о каких правилах нужно помнить, выходя на улицу летом - рассказала дерматовенеролог Александра Шубина. Об этом пишет издание «Наша Газета».

Лучше всего загорать у воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лучше всего загорать у водыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Ультрафиолет, который излучает солнце, помогает вырабатывать гормон счастья, а также витамин D. Он важен для укрепления иммунитета и крепких костей. Поэтому, если загорать в меру – то будет только польза для организма.

- Для выработки витамина D достаточно загорать в течение 2 – 15 минут в день. Если больше – можно нанести организму вред.

- Многие считают, что ультрафиолет помогает избавиться от прыщей, но это не так. Сначала солнце присушивает кожный недуг, но позже может наоборот спровоцировать обострение.

- Если вам не хватает витамина D, вовсе не обязательно подолгу печься на солнце – включите в свой рацион жирную рыбу и печень. Не нравится? Пейте его в виде препаратов.

- Самый главный минус неумеренного пребывания под солнцем – опасность возникновения злокачественной опухоли: рак кожи или меланома. В мире ежедневно от этого умирают минимум 10 человек, каждый час у одного – фиксируется подобный диагноз. Только за один позапрошлый год в Екатеринбурге зарегистрировано около 100 случаев меланомы.

- У кого риск возникновения рака кожи больше: люди с плохой наследственностью, большое количество родинок на теле, солнечные ожоги. В этих случаях не стоит рисковать собственным здоровьем.

- Если идете загорать – наносите солнцезащитный крем за 20 минут до выхода на улицу. Процедуру стоит повторить через 1,5 часа или после каждого купания.

Загорайте с умом, чтобы принести пользу собственному организму!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Группа ЛСР» в 20-й раз возглавила ТОП застройщиков Свердловской области
Уральские спасатели продлили штормовое предупреждение до завтра
Клевета и призыв к массовым беспорядкам: против уральского гусара Ярослава Ширшикова возбудили два уголовных дела
В Свердловской области экс-мэра, бравшего взятки, осудили на 8 лет строгого режима
В Екатеринбурге открыли вход в метро из ТРЦ «Гринвич»
«Перелом ребер и гематомы мягких тканей»: На Урале рабочий отсудил у завода миллион рублей за травму на производстве
«Типичная «я же мать» в штанах»: в Екатеринбурге осудили мужчину, устроившего дорожную разборку с ребенком на руках
«Вырывали победу зубами»: Екатеринбургские волейболисты выиграли чемпионат Европы и прошли на Паралимпиаду-2020
Все-таки не бесы: главный пиарщик РПЦ встал на защиту «скверных протестантов» из Екатеринбурга
С 1 августа в Екатеринбурге перестанет ходить автобус №2
На ЕВРАЗ НТМК ко Дню металлурга обновили центральную компрессорную станцию
Три уральских предпринимателя вошли в ТОП-50 самых богатых бизнесменов России
На Урале возбудили уголовное дело против сельхозкооператива, не выплатившего своему сотруднику больше 183 тысяч рублей
Урал остается одним из самых «мусорных» регионов России
После шторма столбы Екатеринбурга увешаны потерянными автомобильными номерами
«Я в домике»: На Урале приставы поймали мужчину, прятавшегося от них под одеждой
На Урале пропавшего в июне бизнесмена нашли повешенным в лесу
В Екатеринбурге нашли двух девочек, поехавших к тете и пропавших
«Тепло, но с дождичком»: синоптики рассказали, какая погода ждет Екатеринбург в начале недели
В Екатеринбурге коммунальщики разобрались с потопом на Шефской
В Березовском легковушка въехала в автобус и загорелась: пострадали пять человек
«Попирать ногами крест верующим очень смутительно»: православные активисты требуют закрасить работу Покраса Лампаса
«Не инста, а дом престарелых»: Юлия Михалкова высмеяла флешмоб «состарившихся» фото