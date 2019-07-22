Как правильно загорать на Урале: советы специалиста

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-22T11:55:30+03:00

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В Екатеринбурге для горожан провели лекцию, о том, как правильно загорать на солнце в жаркие дни. Многие уральцы весь год ждут тепла, чтобы приобрести естественный загар, другие наоборот боятся появляться на улице в открытой одежде, чтобы избежать печальных последствий.

Как правильно загорать, чего не стоит бояться и о каких правилах нужно помнить, выходя на улицу летом - рассказала дерматовенеролог Александра Шубина. Об этом пишет издание «Наша Газета».

Лучше всего загорать у водыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Ультрафиолет, который излучает солнце, помогает вырабатывать гормон счастья, а также витамин D. Он важен для укрепления иммунитета и крепких костей. Поэтому, если загорать в меру – то будет только польза для организма.

- Для выработки витамина D достаточно загорать в течение 2 – 15 минут в день. Если больше – можно нанести организму вред.

- Многие считают, что ультрафиолет помогает избавиться от прыщей, но это не так. Сначала солнце присушивает кожный недуг, но позже может наоборот спровоцировать обострение.

- Если вам не хватает витамина D, вовсе не обязательно подолгу печься на солнце – включите в свой рацион жирную рыбу и печень. Не нравится? Пейте его в виде препаратов.

- Самый главный минус неумеренного пребывания под солнцем – опасность возникновения злокачественной опухоли: рак кожи или меланома. В мире ежедневно от этого умирают минимум 10 человек, каждый час у одного – фиксируется подобный диагноз. Только за один позапрошлый год в Екатеринбурге зарегистрировано около 100 случаев меланомы.

- У кого риск возникновения рака кожи больше: люди с плохой наследственностью, большое количество родинок на теле, солнечные ожоги. В этих случаях не стоит рисковать собственным здоровьем.

- Если идете загорать – наносите солнцезащитный крем за 20 минут до выхода на улицу. Процедуру стоит повторить через 1,5 часа или после каждого купания.

Загорайте с умом, чтобы принести пользу собственному организму!

ИСТОЧНИК KP.RU