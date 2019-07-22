2019-07-22T10:31:17+03:00
Общество

Все-таки не бесы: главный пиарщик РПЦ встал на защиту «скверных протестантов» из Екатеринбурга

У людей просто не было нужных знаний о новом храме
Мария Трапезникова
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Легойда считает, что главная причина произошедшего в сквере конфликта - неумение договариваться друг с другомЛегойда считает, что главная причина произошедшего в сквере конфликта - неумение договариваться друг с другомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный пиарщик Русской православной церкви, журналист Владимир Легойда спустя два месяца после протестов в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, высказала свое мнение о противниках стройки.

Главную причину противостояния Легойда видит в недостаточной информированности людей, которых столкнули лбами в центре Екатеринбурга. Более того, представитель РПЦ вовсе не считает жителей города бесами. Именно так часть уральцев наименовал коллега Легойды - телеведущий Владимир Соловьев.

- Я уж не говорю о том, какого накала эта история достигла, когда в адрес тех, кто протестовал против строительства в сквере, неожиданно полетело слово «бесы». С одной стороны, мне действительно непонятно и больно, когда есть такие протесты. С другой, когда, например, я обсуждал эту историю со своими студентами в МГИМО, девочка из Екатеринбурга сказала: там стоят мои любимые преподаватели, мои одноклассники, разве они - бесы? И ее тоже можно и нужно понять, - заключает Легойда в интервью «Российской газете».

Напомним, протесты в сквере у Театра драмы прошли в Екатеринбурге в середине мая. На этом месте планировалось построить храм Святой Екатерины, однако из-за волны противников этого мероприятия, строительство пришлось перенести на другую территорию. Сейчас рассматриваются две площадки, а окончательный вариант будет известен осенью.

О том, как это было, можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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