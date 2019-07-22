С 1 августа в Екатеринбурге перестанет ходить автобус №2

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-22T09:55:11+03:00

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Администрация Екатеринбурга постановила отменить еще один маршрут общественного транспорта. С 1 августа перестанет ходить автобус №2, следовавший от остановки «Ботанической» до «Радиотехникума».

Согласно опубликованному приложению, за период между 2017-2020 годами мэрия отменила 15 маршрутов. В частности, до ТСЦ «МЕГА» перестали ходить сразу два автобуса - №034 от «Уралобуви» и №067 от ТЦ «Сибирский тракт». Также отменили маршруты № 010, 063, 20, 81, 05А, 035, 31, 69, 026, 04, 024, 13 и 13А.

Отмена автобусных маршрутов - часть транспортной реформы, которая вызывает недовольство у горожан. В частности, многих возмутила ликвидация рейса №024, который связывал микрорайоны Вторчермет и Сортировку. На имя главы города написал письмо депутат гордумы Дмитрий Сергин, который указал, что маршрут следовал через ряд важных соцобъектов. Однако в мэрии заявили, что путь продублируют два муниципальных автобуса - №57 и №57А.

ИСТОЧНИК KP.RU