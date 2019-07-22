2019-07-22T09:07:15+03:00
Экономика

На ЕВРАЗ НТМК ко Дню металлурга обновили центральную компрессорную станцию

Запущены два современных экономичных комплекса компрессоров с системой водоподготовки
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Новые компрессоры. Фото: пресс-служба ЕВРАЗаНовые компрессоры. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа
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В канун Дня металлурга на ЕВРАЗ НТМК после технического перевооружения введена в работу центральная компрессорная станция кислородно-компрессорного цеха. Объект обеспечивает сжатым воздухом все цеха и подразделения комбината.

В торжественной церемонии открытия обновленной станции принял участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, главный энергетик Денис Корякин, руководители и сотрудники кислородно-компрессорного цеха.

- На ЕВРАЗ НТМК есть традиция к каждому Дню металлурга открывать новый производственный объект, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. - Мы обновляем комбинат и сейчас готовимся подписать контракты на реконструкцию рельсобалочного стана и строительство машины непрерывного литья заготовок № 5.

На станции запущены два современных экономичных комплекса компрессоров с системой водоподготовки, которые на 30% энергоэффективнее и вдвое производительней, чем работавшие там 4 турбокомпрессора.

Ленточку перерезают Алексей Кушнарев и Денис Корякин. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Ленточку перерезают Алексей Кушнарев и Денис Корякин. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Агрегаты оснащены средствами автоматизации, что позволяет гибко регулировать режимы работы, устанавливать и поддерживать заданное давление в сетевых трубопроводах. Это позволяет экономить электроэнергию на 27 тысяч МВт/ч в год, в денежном выражении – более 85 млн рублей. Производительность двух новых турбокомпрессоров - 100 000 м³/ч.

Реализация проекта начата в ноябре 2018 года. Инвестиции в техническое перевооружение превысили 600 млн рублей.

Сжатый воздух, вырабатываемый центральной компрессорной станцией, используется для работы конвертеров, машин непрерывного литья заготовок, аспирации доменного цеха, прессов колесобандажного, рельсобалочного и фасонно-литейного цехов, для нужд коксохимического производства, а также ремонтных служб комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU

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