На Урале возбудили уголовное дело против сельхозкооператива, не выплатившего своему сотруднику больше 183 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-22T08:58:08+03:00

Сотруднику сельхозкооператива за труды не было выплачено больше 183 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержки в зарплате были больше трех месяцев

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Каменск-Уральского возбудила уголовное дело против председателя сельхозкооператива «Пироговский» по факту частичной невыплаты своему сотруднику зарплаты. Вместе с тем, между сторонами был заключен трудовой договор с ноября 2018 по март 2019 года. Но это не остановило начальство кооператива: сотруднику не выплатили больше 183 тысяч рублей.

- Председатель предприятия, имея личную заинтересованность, выразившуюся в желании создать видимость благополучия и прибыльности финансово-хозяйственной деятельности ПСПК «Пироговский», допустил частичную невыплату заработной платы работнику больше 3 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас дело расследуют, а сотруднику восстанавливают все трудовые права.

ИСТОЧНИК KP.RU