2019-07-22T08:58:08+03:00
Общество

На Урале возбудили уголовное дело против сельхозкооператива, не выплатившего своему сотруднику больше 183 тысяч рублей

Задержки в зарплате были больше трех месяцев
Мария Трапезникова
Поделиться:
Сотруднику сельхозкооператива за труды не было выплачено больше 183 тысяч рублейСотруднику сельхозкооператива за труды не было выплачено больше 183 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Каменск-Уральского возбудила уголовное дело против председателя сельхозкооператива «Пироговский» по факту частичной невыплаты своему сотруднику зарплаты. Вместе с тем, между сторонами был заключен трудовой договор с ноября 2018 по март 2019 года. Но это не остановило начальство кооператива: сотруднику не выплатили больше 183 тысяч рублей.

- Председатель предприятия, имея личную заинтересованность, выразившуюся в желании создать видимость благополучия и прибыльности финансово-хозяйственной деятельности ПСПК «Пироговский», допустил частичную невыплату заработной платы работнику больше 3 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас дело расследуют, а сотруднику восстанавливают все трудовые права.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Свердловской области экс-мэра, бравшего взятки, осудили на 8 лет строгого режима
Как правильно загорать на Урале: советы специалиста
В Екатеринбурге открыли вход в метро из ТРЦ «Гринвич»
«Перелом ребер и гематомы мягких тканей»: На Урале рабочий отсудил у завода миллион рублей за травму на производстве
«Типичная «я же мать» в штанах»: в Екатеринбурге осудили мужчину, устроившего дорожную разборку с ребенком на руках
«Вырывали победу зубами»: Екатеринбургские волейболисты выиграли чемпионат Европы и прошли на Паралимпиаду-2020
Все-таки не бесы: главный пиарщик РПЦ встал на защиту «скверных протестантов» из Екатеринбурга
С 1 августа в Екатеринбурге перестанет ходить автобус №2
На ЕВРАЗ НТМК ко Дню металлурга обновили центральную компрессорную станцию
Три уральских предпринимателя вошли в ТОП-50 самых богатых бизнесменов России
Урал остается одним из самых «мусорных» регионов России
После шторма столбы Екатеринбурга увешаны потерянными автомобильными номерами
«Я в домике»: На Урале приставы поймали мужчину, прятавшегося от них под одеждой
На Урале пропавшего в июне бизнесмена нашли повешенным в лесу
В Екатеринбурге нашли двух девочек, поехавших к тете и пропавших
«Тепло, но с дождичком»: синоптики рассказали, какая погода ждет Екатеринбург в начале недели
В Екатеринбурге коммунальщики разобрались с потопом на Шефской
В Березовском легковушка въехала в автобус и загорелась: пострадали пять человек
«Попирать ногами крест верующим очень смутительно»: православные активисты требуют закрасить работу Покраса Лампаса
«Не инста, а дом престарелых»: Юлия Михалкова высмеяла флешмоб «состарившихся» фото