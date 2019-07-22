Урал остается одним из самых «мусорных» регионов России

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-22T08:23:45+03:00

Он стоит на втором месте, после Санкт-Петербурга

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Аналитики из Wasteconsulting совместно с коллегами из РАНХиГС вывели список самых «мусорных» регионов России за первое полугодие этого года. Так, Свердловская область занимает в нем вторую строчку, уступая лишь Санкт-Петербургу.

Сейчас на Среднем Урале сохраняется 70% напряженности из-за экологического вопроса. В пятерку самых «мусорных» областей входят Вологодская, Тамбовская и Волгоградская области.

Напомним, что в январе этого был принят закон о мусорной реформе. Она предполагает раздельный сбор мусора, который отдельными кучами свозят на мусороперерабатывающие заводы. Многие жители были недовольны установленными тарифами, поэтому их пришлось понизить.

ИСТОЧНИК KP.RU