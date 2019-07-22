2019-07-22T08:16:37+03:00
Происшествия

После шторма столбы Екатеринбурга увешаны потерянными автомобильными номерами

В ночь на 21 июля город пережил сильный дождь и ветер
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург"Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург"
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В Екатеринбурге сохраняются последствия шторма, который бушевал в городе в ночь на воскресенье. Так участники сообщества «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что часть электрических столбов города увешана потерянными автомобильными номерами. Их можно найти на улице Малышева и путепроводом рядом с «Калиной».

В выходные сотрудники МЧС из-за непогоды объявили штормовое предупреждение Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург"

В выходные сотрудники МЧС из-за непогоды объявили штормовое предупреждение Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург"

Напомним, в выходные сотрудники МЧС из-за непогоды объявили штормовое предупреждение. Из-за грозы в ночь на 21 июля задержали шесть авиарейсов – пилотам пришлось летать вокруг города, так как самолеты не могли приземлиться. Ливнем затопило несколько городских магистралей, а ветер снес деревья.

Ливнем затопило несколько городских магистралей, а ветер снес деревья Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург"

Ливнем затопило несколько городских магистралей, а ветер снес деревья Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург"

22 июля синоптики также ожидаю грозы и дождь. Однако дневная температура воздуха будет достигать +24-26 градусов.

– На территории Свердловской области будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, на севере и востоке до сильных и очень сильных. В отдельных районах - грозы, местами крупный град, – добавили в Уралгидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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