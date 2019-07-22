2019-07-22T07:43:57+03:00
Происшествия

На Урале пропавшего в июне бизнесмена нашли повешенным в лесу

По данным полиции, смерть не связана с криминалом
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: поисковый отряд "Прорыв"Фото: поисковый отряд "Прорыв"
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Под Екатеринбургом – в лесу около поселка Старомыпышминск, нашли повешенным 36-летнего бизнесмена Евгения Байдина, который пропал в начале июня этого года. По предварительным данным, смерть пропавшего не является криминальной.

– 20 июля, в 17:30 в дежурную часть полиции города Березовский поступило сообщение от местных жителей о том, что недалеко от коллективного сада «Фазенда» найдено тело мужчины с явными признаками того, что оно долго пролежало на жаре, – сообщил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – Один из них отправился заготовить себе веники для бани и неожиданно столкнулся с жуткой картиной.

Горелых сообщил, что на место выезжала следственно-оперативная группа и следователи, в том числе – эксперт-криминалист.

– Личность человека сыщики уголовного розыска установили быстро. Это директор коммерческого предприятия 1983 года рождения, – добавил Горелых. – Гражданин был в розыске с 4 июня текущего года.

Помощник руководителя по связям со СМИ СК по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что тело направили на вскрытие.

По данным поискового отряда «Прорыв», Байдин исчез еще 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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