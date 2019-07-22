2019-07-22T11:10:51+03:00
Общество

«Тепло, но с дождичком»: синоптики рассказали, какая погода ждет Екатеринбург в начале недели

Сегодня и завтра обещают грозы и местами ливни
Мария Трапезникова
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Начало недели в Екатеринбурге будет теплым, но дождливымНачало недели в Екатеринбурге будет теплым, но дождливымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Начало недели в Екатеринбурге ожидается теплым, но дождливым. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре. Согласно ему, сегодня, 22 июля, вновь ожидается гроза и небольшой дождь. Температура днем поднимется до +24…26. Ветер северо-западный 5-10 м/сек, при грозе порывы могут достигнуть 14 м/сек.

- Вместе с тем, на территории Свердловской области будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, на севере и востоке до сильных и очень сильных. В отдельных районах - грозы, местами крупный град, - сообщили синоптики.

Во вторник, 23 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем возможен умеренный дождь и гроза. Ночью температура воздуха опустится до +14…16, а днем поднимется до +23. Ветер северный 5-10 м/сек.

В среду, 24 июля, будет также облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ночью температура стабильно продержится до +14…16, а днем воздух может прогреться до +27. Ветер северный 5-10 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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