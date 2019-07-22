2019-07-22T06:10:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге коммунальщики разобрались с потопом на Шефской

Сейчас там можно спокойно ехать, не боясь утонуть
Мария Трапезникова
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Фото: Комитет благоустройства администрации ЕкатеринбургаФото: Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге коммунальные службы полностью устранили потоп на улице Шефской под Блюхеровским мостом. Об этом сообщили в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга.

- Мобилизовали технику и специалистов. Прочистили ливнёвку, откачали воду. Сейчас путь свободен, автомобили едут без затруднений, - отмечают там.

Сейчас сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробки в 3 балла, движение по городу свободное. Напомним, что в ночь на 21 июля в Екатеринбурге не на шутку разбушевалась гроза – на город обрушился шторм с грозой и шквалистым ветром. Отмечается, что за выходные выпала месячная норма осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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