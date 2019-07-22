В Березовском легковушка въехала в автобус и загорелась: пострадали пять человек
На подъезде к Березовскому произошло ДТП в воскресенье, 21 июля. Hyundai Solaris въехал в рейсовый автобус Mercedes-Benz. В аварии пострадали пять человек, сообщают в областном ГИБДД.
Водитель легкового авто 2000 года рождения не справился с управлением и врезался на большой скорости в впереди идущий автобус. Внутри салона находились 12 пассажиров. После столкновения Hyundai Solaris загорелся.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
- В результате ДТП пострадали 4 пассажира автобуса «Мерседес –Бенц» и водитель а/м «Хендай Солярис». У водителя медики диагностировали открытую черепно- мозговую травму, перелом основания черепа, открытый перелом челюсти, у пассажиров автобуса: закрытую черепно - мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, все доставлены в ЦГБ г.Березовский, - говорят в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все причины, почему произошла авария.
ИСТОЧНИК KP.RU