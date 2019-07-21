2019-07-21T13:23:03+03:00
Общество

На Урале спасатели продлили штормовое предупреждение до завтра

Синоптики пообещали грозу и сильный ветер
Юлия СТАЛИНА
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На Урале продлили штормовое предупреждение.На Урале продлили штормовое предупреждение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- Завтра 22 июля в Свердловской области сохранится вероятность сильных ливней, грозы, града и порывистового ветра до 27 м\сек, - говорят в пресс-службе ГУ СЧС по Свердловской области. Жителей призывают соблюдать меры безопасности.

Напомним, из-за сильного дождя прошлой ночью задержали шесть рейсов. Несколько самолетов село в Перми, остальные кружили в небе и ждали разрешения на посадку. Также затопило несколько магистралей. Улица Шефская превратилась в море, застряло несколько машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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