На Урале спасатели продлили штормовое предупреждение до завтра
Синоптики пообещали грозу и сильный ветер
На Урале продлили штормовое предупреждение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
- Завтра 22 июля в Свердловской области сохранится вероятность сильных ливней, грозы, града и порывистового ветра до 27 м\сек, - говорят в пресс-службе ГУ СЧС по Свердловской области. Жителей призывают соблюдать меры безопасности.
Напомним, из-за сильного дождя прошлой ночью задержали шесть рейсов. Несколько самолетов село в Перми, остальные кружили в небе и ждали разрешения на посадку. Также затопило несколько магистралей. Улица Шефская превратилась в море, застряло несколько машин.
ИСТОЧНИК KP.RU