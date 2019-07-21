2019-07-21T12:15:24+03:00
Общество

Сотрудница полиции вынесла пенсионера из горящего дома в Верхней Пышме

Светлана Шайнурова, находясь на службе, увидела задымление
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Сотрудник полиции спасала пожилого мужчину на пожаре в Верхней Пышме. Светлана Шайнурова была на службе 17 июля и патрулировала район. Проходя мимо дома по улице Уральских рабочих, она заметила дым в частном доме. Светлана вызвала пожарных, а сама помчалась к горящему строение. Возле жилища стояла хозяйка дома, которая сказала, что внутри находится её муж. Сотрудница полиции и случайный прохожий парень бросились спасать пенсионера.

- Светлана Михайловна предложила молодому человеку разбить окно в доме, чтобы спасти человека. После этого парень залез внутрь, подтащил мужчину к оконному разъему, и вместе с полицейским вытащили его из огня. Госпитализация мужчине не потребовалась. Подоспевшие спасатели потушили пожар. Деревянный дом пострадал частично. По предварительной версии, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Дина Николаевна, хозяйка дома поблагодарила полицейского и молодого человека за помощь.

- В настоящее время руководством ОВД решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника, - добавили в главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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