Град, шквалистый ветер и дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-21T07:27:53+03:00

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В Свердловской области 21 июля действует штормовое предупреждение. В воскресенье в течении дня ожидаются сильные дожди, грозы.

- Ночью и днем 21 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с., - сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Спасатели рекомендуют соблюдать меры личной безопасности: воздержаться от туристических походов, по возможности отложить прогулки и поездки, в квартирах закрыть окна и форточки, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, соблюдать правила дорожного движения. Обо всех происшествия необходимо сообщать по телефону – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU