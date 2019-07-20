В Екатеринбурге из окна седьмого этажа выпал мужчина
Вечером в Екатеринбурге из окна седьмого этажа выпал мужчина. Это произошло в микрорайоне Химмаш – на улице Профсоюзной, 45. Очевидцы сообщаются, что перед падением мужчина долго сидел, а после – висел на балконе.
В Екатеринбурге из окна многоквартирного дома выпал мужчина.Видео: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Химмаш"! другой источник
Пока он находился в таком состоянии, снизу дежурили сотрудники МЧС и полиции. Скорую помощь вызвали, когда мужчина сорвался вниз. Свидетели происшествия рассказали, что он подавал признаки жизни, когда его забирали медики.
В УМВД по Екатеринбургу не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU