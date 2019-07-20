2019-07-20T20:31:38+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из окна седьмого этажа выпал мужчина

По словам очевидцев, перед этим он долго сидел, а после висел на балконе
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
По словам очевидцев, скорую вызвали, только когда мужчина сорвался с балкона и упал на землюПо словам очевидцев, скорую вызвали, только когда мужчина сорвался с балкона и упал на землюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вечером в Екатеринбурге из окна седьмого этажа выпал мужчина. Это произошло в микрорайоне Химмаш – на улице Профсоюзной, 45. Очевидцы сообщаются, что перед падением мужчина долго сидел, а после – висел на балконе.

В Екатеринбурге из окна многоквартирного дома выпал мужчина.Видео: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Химмаш"! другой источник

Пока он находился в таком состоянии, снизу дежурили сотрудники МЧС и полиции. Скорую помощь вызвали, когда мужчина сорвался вниз. Свидетели происшествия рассказали, что он подавал признаки жизни, когда его забирали медики.

В УМВД по Екатеринбургу не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кто-то смутится, а кто-то рассердится»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» разделась, чтобы вдохновить поклонников
В Екатеринбурге черной краской закрасили стрит-арт, который создали на фестивале «Карт-бланш»
«Перелом таза, ребер и бедра»: в Екатеринбурге мужчина выпал из автомобиля и сразу попал под колеса другого
«Не стоит забывать о дресс-коде»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскритиковала оголяющихся в жару мужчин
Пошла за грибами и не возвращается вторые сутки: под Екатеринбургом пропала пенсионерка
«Состоял на учете в психиатрической больнице»: в Екатеринбурге задержали мужчину, который сообщил о минировании Шарташского рынка
В Нижнем Тагиле построят парк советских скульптур с бюстами Ленина и Сталина
На выходные в Екатеринбурге изменится маршрут у автобуса №1
«Увезли с открытым переломом голени»: в Екатеринбурге сбили 7-летнего мальчика