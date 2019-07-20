20 Июль 20:31 2019-07-20T20:31:38+03:00

По словам очевидцев, скорую вызвали, только когда мужчина сорвался с балкона и упал на землю Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам очевидцев, перед этим он долго сидел, а после висел на балконе

Изменить размер текста: A A

Вечером в Екатеринбурге из окна седьмого этажа выпал мужчина. Это произошло в микрорайоне Химмаш – на улице Профсоюзной, 45. Очевидцы сообщаются, что перед падением мужчина долго сидел, а после – висел на балконе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/721399" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге из окна многоквартирного дома выпал мужчина.Видео: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Химмаш"! другой источник

Пока он находился в таком состоянии, снизу дежурили сотрудники МЧС и полиции. Скорую помощь вызвали, когда мужчина сорвался вниз. Свидетели происшествия рассказали, что он подавал признаки жизни, когда его забирали медики.

В УМВД по Екатеринбургу не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU