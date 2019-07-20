2019-07-20T15:33:39+03:00
Происшествия

«Перелом таза, ребер и бедра»: в Екатеринбурге мужчина выпал из автомобиля и сразу попал под колеса другого

Его срочно увезли в 36 травматологическую больницу
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Ночью в центре Екатеринбурга из автомобиля Dodge на проезжую часть выпал пассажир. Прежде чем мужчине удалось встать, его переехала Toyota, которая двигалась следом.

Авария произошла на Ленина, 69 Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Авария произошла на Ленина, 69 Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

ДТП произошло в 1:30 на Ленина, 69. 26-летний водитель Dodge двигался в сторону улицы Луначарского, когда допустил падение пассажира. 24-летний водитель Toyota не убедился в безопасности маневра и наехал на пострадавшего, – пояснили в отделении пропаганды Екатеринбурга.– У водителя Dodge стаж вождения 8 лет, у второго - 6.

У водителя Dodge стаж вождения 8 лет, у мужчины за Toyota - 6. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

У водителя Dodge стаж вождения 8 лет, у мужчины за Toyota - 6. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Госавтоинспекции добавили, что 29-летнего пассажира увезли в 36 горбольницу. Медики диагностировали у него перелом таза, ребер и бедра.

24-летний водитель Toyota ехал следом, не убедился в безопасности маневра и наехал на пострадавшего Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

24-летний водитель Toyota ехал следом, не убедился в безопасности маневра и наехал на пострадавшего Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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