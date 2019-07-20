«Состоял на учете в психиатрической больнице»: в Екатеринбурге задержали мужчину, который сообщил о минировании Шарташского рынка

20 Июль 13:21 2019-07-20T13:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление ФСБ и сотрудники ГУ МВД по Свердловской области задержали мужчину, который за день до этого – 19 июля, сообщил о минировании Шарташского рынка. Напомним, после проведенной проверки выяснилось, что людям ничего не угрожало.

– В момент задержания подозреваемый был пьян. После проверки выяснилось, что он состоял на учете в психиатрической больнице, – рассказали в пресс-службе УФСБ по региону. – После проверки его направили на принудительное лечение в Свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу.

Напомним, с рынка пришлось эвакуировать всех посетителей и сотрудников. В тот же день пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых заявил, что полиция установила личность автора сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU