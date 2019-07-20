2019-07-20T10:35:34+03:00
Происшествия

«Увезли с открытым переломом голени»: в Екатеринбурге сбили 7-летнего мальчика

По словам водителя, автомобиль выезжал из двора со скоростью 10 километров в час
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В центре Екатеринбурга Hyundai Solaris сбил семилетнего мальчика. В отделении пропаганды ГИБДД рассказали, что в этот момент ребенок выбегал на проезжую часть из-за стоящего рядом автомобиля.

ДТП произошло в одном из жилых дворов года Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

ДТП произошло в одном из жилых дворов года Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Это произошло днем 19 июля во дворе дома №86 по улице Белинского. За рулем находилась 46-летняя женщина со стажем вождения 8 лет, - пояснили в Госавтоинспекции. – Со слов женщины, она двигалась со скоростью 10 километров в час, когда неожиданно на дорогу выбежал мальчик. Она применила экстренное торможение, но наезда не удалось избежать.Мальчика увезли в горбольницу №9 с открытым переломом левой голени.

В ГИБДД добавили, что подобные ДТП с детьми постоянно происходят в летнее время. Они рекомендовали родителям больше контролировать детей в этот период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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