«Увезли с открытым переломом голени»: в Екатеринбурге сбили 7-летнего мальчика
В центре Екатеринбурга Hyundai Solaris сбил семилетнего мальчика. В отделении пропаганды ГИБДД рассказали, что в этот момент ребенок выбегал на проезжую часть из-за стоящего рядом автомобиля.
ДТП произошло в одном из жилых дворов года Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
– Это произошло днем 19 июля во дворе дома №86 по улице Белинского. За рулем находилась 46-летняя женщина со стажем вождения 8 лет, - пояснили в Госавтоинспекции. – Со слов женщины, она двигалась со скоростью 10 километров в час, когда неожиданно на дорогу выбежал мальчик. Она применила экстренное торможение, но наезда не удалось избежать.Мальчика увезли в горбольницу №9 с открытым переломом левой голени.
В ГИБДД добавили, что подобные ДТП с детьми постоянно происходят в летнее время. Они рекомендовали родителям больше контролировать детей в этот период.
ИСТОЧНИК KP.RU