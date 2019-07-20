2019-07-20T09:21:33+03:00
Общество

В Харитоновском парке Екатеринбурга появятся фонари по эскизам известного дизайнера

Он разработает проект бесплатно
Маргарита МАХОНИНА
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Эскизы разработают с учетом европейских трендов и с применением энергосберегающего оборудованияЭскизы разработают с учетом европейских трендов и с применением энергосберегающего оборудованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург приедет итальянский светодизайнер Гвидо Бьянки. Он будет разрабатывать проект освещения Харитоновского парка.

– Под его руководством местные проектные группы создадут эскизы иллюминации зеленой зоны. Они поработают с освещением дорожек, деревьев и ротонды, – пишет «Наша Газета». – Проект парк получит бесплатно. Его разработают с учетом европейских трендов и с применением энергосберегающего оборудования.

Ранее Гвидо Бьянки работал над проектами освещения в Милане, в том числе – над кварталом Porto Nuova и историческим садом Дома Ателлани. В Харитоновском парке светильники установят на фасаде усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, ротонде и дорожках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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