В Харитоновском парке Екатеринбурга появятся фонари по эскизам известного дизайнера
В Екатеринбург приедет итальянский светодизайнер Гвидо Бьянки. Он будет разрабатывать проект освещения Харитоновского парка.
– Под его руководством местные проектные группы создадут эскизы иллюминации зеленой зоны. Они поработают с освещением дорожек, деревьев и ротонды, – пишет «Наша Газета». – Проект парк получит бесплатно. Его разработают с учетом европейских трендов и с применением энергосберегающего оборудования.
Ранее Гвидо Бьянки работал над проектами освещения в Милане, в том числе – над кварталом Porto Nuova и историческим садом Дома Ателлани. В Харитоновском парке светильники установят на фасаде усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, ротонде и дорожках.
ИСТОЧНИК KP.RU