«Ожидаются грозы и крупный град»: в выходные на Средний Урал придут ливни

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-20T08:10:15+03:00

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В эти выходные не повезет некоторым районам Свердловской области. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье их ждет шторм.

– В ФГБУ «Уральское УГМС» сообщили, что днем 20 июля, а также ночью и днем 21 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 22-27 метров в секунду, – предупредили в «Уралправтодоре».

Там попросили водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скорость, которые бы соответствовали погодным условиям.

В пресс-службе МЧС напомнили меры безопасности в такую погоду для жителей региона. Так, там рекомендовали покидать водоемы, если начнется гроза, находить надежные укрытия во время турпохода, а еще лучше – никуда не ходить, закрыть в квартирах окна и форточки, и не парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU