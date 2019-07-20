Дочерняя компания «Росатома» начала готовиться к ИННОПРОМу через неделю, после окончания выставки
Дочерняя компания «Росатома» – «Атомэнергопром», разместила на сайте госзакупок заявку на подготовку участия предприятия в международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Проблема в том, что мероприятие проходило с 8 по 11 июля, а тендер опубликовали 18 июля – через неделю, после окончания выставки.
– Цена договора составила 47 205 000 рублей, – указано в опубликованной документации. – Исполнитель должен предоставить помещения, мебель и декор, изготовить стенд, а результаты предоставить заказчику не позднее 6 июля. Кроме того, подрядчик должен обеспечить работу со СМИ, а также переводчика и фотографа.
Заявки должны были рассмотреть в день размещения тендера. Несмотря на то, что на конкурс никто не заявился, исполнителем стала компания «АТОМЭКСПО», уже получавшая ранее контракты от «Росатома». По информации в приложенной «Аналитической записке», компания заявилась 4 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU