Дочерняя компания «Росатома» начала готовиться к ИННОПРОМу через неделю, после окончания выставки

СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-20T07:43:06+03:00

Несмотря на то, что на конкурс никто не заявился, исполнителем стала компания «АТОМЭКСПО», уже получавшая ранее контракты от «Росатома» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На эти цели предприятие выделило более 47 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Дочерняя компания «Росатома» – «Атомэнергопром», разместила на сайте госзакупок заявку на подготовку участия предприятия в международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Проблема в том, что мероприятие проходило с 8 по 11 июля, а тендер опубликовали 18 июля – через неделю, после окончания выставки.

– Цена договора составила 47 205 000 рублей, – указано в опубликованной документации. – Исполнитель должен предоставить помещения, мебель и декор, изготовить стенд, а результаты предоставить заказчику не позднее 6 июля. Кроме того, подрядчик должен обеспечить работу со СМИ, а также переводчика и фотографа.

Заявки должны были рассмотреть в день размещения тендера. Несмотря на то, что на конкурс никто не заявился, исполнителем стала компания «АТОМЭКСПО», уже получавшая ранее контракты от «Росатома». По информации в приложенной «Аналитической записке», компания заявилась 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU