2019-07-20T07:43:06+03:00
Общество

Дочерняя компания «Росатома» начала готовиться к ИННОПРОМу через неделю, после окончания выставки

На эти цели предприятие выделило более 47 миллионов рублей
Маргарита МАХОНИНА
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Несмотря на то, что на конкурс никто не заявился, исполнителем стала компания «АТОМЭКСПО», уже получавшая ранее контракты от «Росатома»Несмотря на то, что на конкурс никто не заявился, исполнителем стала компания «АТОМЭКСПО», уже получавшая ранее контракты от «Росатома»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дочерняя компания «Росатома» – «Атомэнергопром», разместила на сайте госзакупок заявку на подготовку участия предприятия в международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Проблема в том, что мероприятие проходило с 8 по 11 июля, а тендер опубликовали 18 июля – через неделю, после окончания выставки.

– Цена договора составила 47 205 000 рублей, – указано в опубликованной документации. – Исполнитель должен предоставить помещения, мебель и декор, изготовить стенд, а результаты предоставить заказчику не позднее 6 июля. Кроме того, подрядчик должен обеспечить работу со СМИ, а также переводчика и фотографа.

Заявки должны были рассмотреть в день размещения тендера. Несмотря на то, что на конкурс никто не заявился, исполнителем стала компания «АТОМЭКСПО», уже получавшая ранее контракты от «Росатома». По информации в приложенной «Аналитической записке», компания заявилась 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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