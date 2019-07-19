2019-07-19T19:44:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге будущих мам научили правильно пристегивать малыша в детском автокресле

В Областном перинатальном центре ОДКБ провели мастер-класс для молодых родителей
Юлия СТАЛИНА
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Проект под названием «Детство без опасности» теперь будет проходить два раза в неделюПроект под названием «Детство без опасности» теперь будет проходить два раза в неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге обучили будущих мамочек, как правильно перевозить детей в автомобиле и как переходить дорогу с коляской. Проект под названием «Детство без опасности» теперь будет проходить два раза в неделю. Вести их станут сотрудники областного перинатального центра, которые уже прошли обучение у профессиональных тренеров.

Вести их станут сотрудники перинатального центра, которые уже прошли обучение у профессиональных тренеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вести их станут сотрудники перинатального центра, которые уже прошли обучение у профессиональных тренеров.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 тысяч аварий в 19,9 тысячах случаев участниками ДТП были дети. При этом в большинстве по вине взрослых.

- Безусловно, повышение культуры безопасного поведения на дорогах взрослых и детей является крайне приоритетным направлением. Воспитание в подрастающем поколении грамотного и законопослушного отношения к роли участника дорожного движения - пешехода, велосипедиста - должно проводиться системно. Одним из актуальных вопросов является обучение молодых родителей использованию детских удерживающих устройств", — поделилась член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент Экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Проект «Детство без опасности» организовали сотрудники МВД России совместно с Минздравом РФ и экспертным центром «Движение без опасности». В этом году он проходит 30 регионах страны, в том числе Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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