36 лет на всех: в Екатеринбурге осудили банду страховых мошенников

19 Июль 17:39 2019-07-19T17:39:32+03:00

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Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор членам банды, которые занимались вымогательством и мошенничеством в сфере автострахования. На счету группировки 25 эпизодов с многомиллионным ущербом. Сотрудники полиции сначала выяснили преступный механизм, а затем задержали подозреваемых в августе 2017 года.

- Выяснилось, что одни приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства в субъектах Российской Федерации для имитации ДТП, страховали их, подбирали граждан для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид машин, имитируя последствия ЧП. Третьи оформляли экспертные заключения о стоимости ремонта якобы пострадавших транспортных средств. Четвертые осуществляли юридическое сопровождение фиктивных аварий и получение страховых премий, - рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Горелых отметил, что это не первый случай, когда к уголовной ответственности привлекаются не только активные участники группировки, но и водители, которые решились оформить мнимые ДТП.

Основная часть банды была осуждена ранее, два фигуранта дела заключили сделку со следствием, с других двух сняли обвинения из-за примирения сторон, один человек скончался от болезни. Остальным грозил срок от 10 до 15 лет. У подозреваемых нашли четыре автомобиля, пистолет, ножи и дубинки, которые использовали во время преступлений.

- Участники группы, понимая, что им грозит суровое наказание, добровольно погасили оставшуюся часть причиненного ущерба. Это является своего рода прецедентом по таким делам, - отметил Валерий Горелых.

В сумме всем фигурантом дали 36 лет. Главарю банды, который находится в розыске вместе с двумя фигурантами, назначили 10 лет и 6 месяцев. Остальным назначили обязательные работы и условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU