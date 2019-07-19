2019-07-19T17:39:32+03:00
Происшествия

36 лет на всех: в Екатеринбурге осудили банду страховых мошенников

Лидер группировки вместе с двумя сообщниками находится в розыске
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
По данным следствия, их действия нанесли многомиллионный ущербПо данным следствия, их действия нанесли многомиллионный ущербФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор членам банды, которые занимались вымогательством и мошенничеством в сфере автострахования. На счету группировки 25 эпизодов с многомиллионным ущербом. Сотрудники полиции сначала выяснили преступный механизм, а затем задержали подозреваемых в августе 2017 года.

- Выяснилось, что одни приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства в субъектах Российской Федерации для имитации ДТП, страховали их, подбирали граждан для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид машин, имитируя последствия ЧП. Третьи оформляли экспертные заключения о стоимости ремонта якобы пострадавших транспортных средств. Четвертые осуществляли юридическое сопровождение фиктивных аварий и получение страховых премий, - рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Горелых отметил, что это не первый случай, когда к уголовной ответственности привлекаются не только активные участники группировки, но и водители, которые решились оформить мнимые ДТП.

Основная часть банды была осуждена ранее, два фигуранта дела заключили сделку со следствием, с других двух сняли обвинения из-за примирения сторон, один человек скончался от болезни. Остальным грозил срок от 10 до 15 лет. У подозреваемых нашли четыре автомобиля, пистолет, ножи и дубинки, которые использовали во время преступлений.

- Участники группы, понимая, что им грозит суровое наказание, добровольно погасили оставшуюся часть причиненного ущерба. Это является своего рода прецедентом по таким делам, - отметил Валерий Горелых.

В сумме всем фигурантом дали 36 лет. Главарю банды, который находится в розыске вместе с двумя фигурантами, назначили 10 лет и 6 месяцев. Остальным назначили обязательные работы и условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Увезли с открытым переломом голени»: в Екатеринбурге сбили 7-летнего мальчика
В Екатеринбурге напротив «Таганского ряда» построят поликлинику
В Харитоновском парке Екатеринбурга появятся фонари по эскизам известного дизайнера
«Позвали бы все спектакли, но это стоит немыслимых денег»: фестиваль театров «Коляда-Plays» ищет финансирование
«Ожидаются грозы и крупный град»: в выходные на Средний Урал придут ливни
Дочерняя компания «Росатома» начала готовиться к ИННОПРОМу через неделю, после окончания выставки
В Екатеринбурге будущих мам научили правильно пристегивать малыша в детском автокресле
В центре Екатеринбурга запретят ездить машинам по двум улицам
«Современное искусство все сложнее закатать бульдозером»: Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на ремонт закрывают плотину Зеленоборского пруда
Сабантуй-2019 на Среднем Урале: программа мероприятия
«Дошел до клетки и устал»: боец Иван Штырков выпустил футболки с язвительными фразами хейтеров
«Одежда и квартиры»: что искали жители Екатеринбурга в 2019 году
«В черных штанах, синих футболках и ботинках»: на Урале из закрытого училища сбежали два трудных подростка
На земле и в воздухе: В уральских лесах будут бдительней следить за пожарной обстановкой
Суд увеличил компенсацию семье экс-полицейского Вячеслава Лопатина, который скончался по вине уральских врачей
На Свердловском областном Сабантуе разыграют лошадь
Кубок Азии-2019: уральский металлург установил мировой рекорд по пауэрлифтингу
Теперь только в бассейнах: В Свердловской области не осталось безопасных водоемов для купания
Обсуждаем правила ОМС в эфире радио «КП-Екатеринбург»