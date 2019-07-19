2019-07-19T17:21:19+03:00
Авто

В Екатеринбурге на ремонт закрывают плотину Зеленоборского пруда

Движение транспорта перекроют с 20 июля
Анастасия ВЛАСОВА
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Закончат работы на плотине к октябрю 2019 годаЗакончат работы на плотине к октябрю 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге перекроют движение на плотине Зеленоборского пруда на реке Шиловке в селе Горный Щит. В администрации города рассказали, что там будут проводить капитальный ремонт.

– Движение закроют 20 июля, - добавили там.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Проезд для автомобилей откроют 20 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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