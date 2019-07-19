В Екатеринбурге на ремонт закрывают плотину Зеленоборского пруда
Движение транспорта перекроют с 20 июля
Закончат работы на плотине к октябрю 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге перекроют движение на плотине Зеленоборского пруда на реке Шиловке в селе Горный Щит. В администрации города рассказали, что там будут проводить капитальный ремонт.
– Движение закроют 20 июля, - добавили там.
Фото: Яндекс.Карты
Проезд для автомобилей откроют 20 октября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU