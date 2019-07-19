2019-07-19T14:59:25+03:00
Общество

На земле и в воздухе: В уральских лесах будут бдительней следить за пожарной обстановкой

По всей области для предотвращения возгораний разработано 230 маршрутов
Мария Трапезникова
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Усиление пожарного патрулирования позволяет вовремя обнаружить и предотвратить возгорания в лесных районах областиУсиление пожарного патрулирования позволяет вовремя обнаружить и предотвратить возгорания в лесных районах областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале наступили жаркие дни. В связи с этим Уральская база авиационной охраны усилила наземное и воздушное патрулирование лесов Свердловской области. Это позволяет оперативней реагировать на обнаружение очагов пожара и вовремя предотвращать возгорания.

- В связи с тем, что на большей территории области сохраняется третий класс пожарной опасности, в авиапатрулировании ежедневно задействованы вертолет МИ-8 и три самолета АН-24, - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – В данное время особое внимание уделяется Алапаевску, Тавде, Екатеринбургу, Тугулыму, Сосьве.

В общей сложности, по всей территории Свердловской области разработано 8 маршрутов воздушного патрулирования для труднодоступных лесных территорий. На земле рассчитано 222 маршрута.

- В круглосуточном режиме сейчас работает диспетчерская служба на Уральской авиабазе. Кроме данных, полученных от авиапатрулирования и наземного наблюдения, она обрабатывает и данные с 71 видеокамеры. Система видеонаблюдения охватывает почти 30% лесных территорий области, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что на сегодняшний день на Урале сохраняется третий класс пожарной опасности. Однако, по сравнению с прошлым жарким летом, число возгораний сократилось на 36%. Вместе с тем, сотрудники МЧС просят граждан быть аккуратнее и соблюдать правила пожарной безопасности в лесных зонах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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