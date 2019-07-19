Суд увеличил компенсацию семье экс-полицейского Вячеслава Лопатина, который скончался по вине уральских врачей

19 Июль 14:40 2019-07-19T14:40:49+03:00

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Семья отставного майора Вячеслава Лопатина, который скончался в июле 2017 года из-за действий врачей Первоуральской городской и Свердловской областной клинической больниц, добилась увеличения компенсации морального вреда. Ранее Верх-Исетский районный суд взыскал в пользу вдовы 500 тысяч рублей, в пользу сына – 300 тысяч, а пасынка счел ненадлежащим истцов.

– Свердловский областной суд присудил истцам 1 160 000 рублей в равных долях с обеих больниц. Истцом также признан пасынок Лопатина – Алексей Веселков, – сообщила юрист Юлия Федотова в Facebook. – Уголовное дело также возбуждено и расследуется в настоящее время по ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, пока по факту.

Напомним, в начале июля 2017 года Вячеславу Лопатину провели операцию в ОКБ №1. Его выписали, но через пару дней состояние экс-полицейского резко ухудшилось. 17 июля ему поставили диагноз: несостоятельность шва, эвентрация кишечника. Через два дня Лопатина ввели в искусственную кому – все это время он находился в Первоуральской горбольницы. 24 июля он умер, а спустя три месяца СК возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU