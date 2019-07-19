Теперь только в бассейнах: В Свердловской области не осталось безопасных водоемов для купания

19 Июль 13:58 2019-07-19T13:58:40+03:00

В Свердловской области можно было купаться только в двух озерах, но они не прошли требования СанПина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее можно было купаться только в двух озерах во всем регионе

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Роспотребнадзор провел все 67 водоемов Свердловской области и выяснил, что для купания пригодны только 2 из них: озеро Щучье в Тавдинском ГО и восточный берез озера Шарташ в Екатеринбурге. Однако, вместе с тем, даже эти два озера не прошли требования СанПина:

- Район восточного берега озера Шарташ не прошел по показателям «окраска» и «термотолерантные колиформные бактерии», а озеро Щучье – по показателю «термотолерантные колиморфные бактерии», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. – В связи с этим купание в этих водоемах не является безопасным.

Напомним, что недавно инспекция МЧС проверила все пляжи области и пришла к выводу, что загорать можно только на пяти: в «Кемпинге», недалеко от поселка Хрустальный, в зоне для купания у санаториев «Озеро Глухое» и «Гранатовая бухта», на базе отдыха «Сосновый бор» и на Верх-Нейвинском пруду.

ИСТОЧНИК KP.RU