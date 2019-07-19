Обсуждаем правила ОМС в эфире радио «КП-Екатеринбург»

19 Июль 13:35 2019-07-19T13:35:18+03:00

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Информирование пациентов о правилах обязательного медицинского страхования – актуальная тема для каждого жителя Свердловской области. Какие услуги можно получить по медицинскому полису и насколько хорошо пациенты знают свои права.

Об этом мы поговорим вместе со слушателями в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» на 92,3 fm 22 июля в 13:05 по местному времени сразу же после выпуска новостей.

На вопросы радиослушателей ответят Главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники, доктором медицинских наук, профессором Мариной Харитоновой и председатель правления СМК «Астрамед-МС» Галиной Коноваловой.

Свои вопросы читатели «КП-Екатеринбург» могут задать в комментариях, а также в группах нашего издания в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU