2019-07-19T12:47:24+03:00
Общество

Врачи Екатеринбурга научились проводить безопасные операции на тазобедренном суставе

За год медики помогли 300 пациентам
Анастасия ВЛАСОВА
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На сегодняшний день в России пожилых пациентов с переломом бедренной кости в большей степени лечат консервативноНа сегодняшний день в России пожилых пациентов с переломом бедренной кости в большей степени лечат консервативноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хирурги-травматологи Центральной городской больницы №23 Екатеринбурга взяли на вооружение новый метод оказания хирургической помощии пожилым пациентами и успешно применили его. Используя этот метод, специалисты за год помогли более 300 пожилым пациентам с переломом бедренной кости.

- Оперативное вмешательство для пожилых пациентов имеет жизненно важное значение- рассказывает заведующий отделением травматологии и ортопедии Центральной городской клинической больницы №23 Максим Агалаков. - Чтобы снизить риск развития необратимых процессов и смертности возрастных пациентов, необходимо проводить хирургическое вмешательство в течении 48 часов.

Напомним, что на сегодняшний день в России пожилых пациентов с переломом бедренной кости в большей степени лечат консервативно. Учитывая возраст и сопутствующие заболевания, не все клиники рискуют проводить оперативные вмешательства из-за высокой смертности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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