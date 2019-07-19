2019-07-19T16:00:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге осудили двух женщин, укравших 18 миллионов рублей

Они взяли ипотеку, обещав выплатить ее, но, в итоге, забрали деньги и скрылись
Мария Трапезникова
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Женщины подделали документы и взяли ипотечный кредит на 18 миллионов, обналичили их и скрылисьЖенщины подделали документы и взяли ипотечный кредит на 18 миллионов, обналичили их и скрылисьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге осудили двух женщин, укравших у банка 18 миллионов рублей. Ими оказались 39-летняя жительница Шадринска Маринэ Бабушкина и 33-летняя екатеринбурженка Екатерина Николаева.

Обе женщины имели высшее юридическое образование. В июле 2014 года они подделали документы и попросили ипотечный кредит в размере 18 миллионов рублей на покупку дома стоимостью в 20 миллионов рублей (фактическая его цена была 9 миллионов).

- После одобрения поданной заявки и перечисления денег на счет, женщины обналичили чек и скрылись, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – При этом они пообещали заемщику, что кредит будет полностью выплачен.

Суд назначил Бабушкиной 4 года лишения свободы в колонии общего режима, а Николаевой – 12 лет в колонии общего режима.

– Изначально одна из подозреваемых пыталась представить себя свидетелем по данному делу, однако благодаря профессиональной работе следователя ее вина была доказана, – рассказали в отделении по связям со СМИ Екатеринбурга. – Обе фигурантки к моменту возбуждения дела уже были осуждены - одна за вымогательство и похищение человека, другая за мошенничество. Первая отбывала 10 летний срок, другая 3 года 9 месяцев и должна была освободиться в августе 2019. Обеим осужденным были добавлены новые сроки лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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