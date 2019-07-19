Казна Свердловской области получит дополнительные доходы: как их распределят?

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-19T11:58:06+03:00

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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на 36-м заседании, которое пройдет 30 июля, обсудят, на что потратить дополнительные доходы регионального бюджета, поступление которых из федеральной казны ожидается на уровне 390 400 000 рублей.

«Комсомолка» выяснила, на что предлагают потратить деньги народные избранники.

- Реализация национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» - 91,6 миллиона рублей.

- Населенным пунктам, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды планируют передать 179 миллионов рублей.

- Поддержка фермеров и сельского хозяйства – 75,6 миллиона рублей.

- Выделение дополнительных средств в рамках реализации национальных проектов, я уверена, будет поддержано депутатами. Однако мы считаем необходимым обсудить с правительством Свердловской области выделение дополнительных средств муниципальным образованиям на мероприятия по подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, – подчеркнула председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина уверена, что депутаты поддержат поправки в бюджета. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По ее словам, одним из важных мероприятий по сохранению исторической памяти и увековечению подвига советского народа в Великой Отечественной войне является приведение в должное состояние, ремонт и реконструкция обелисков и захоронений павших воинов, это часть поручения главы государства.

- Выделение средств в бюджете 2020 года, как это планировалось ранее, не позволит своевременно выполнить необходимый объем работ, так как строительный сезон в Свердловской области начинается не раньше апреля. Депутаты предлагают предусмотреть средства на названные мероприятия при внесении изменений в бюджет 2019 года, - рассказывает Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU