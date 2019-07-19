Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку

19 Июль 11:42 2019-07-19T11:42:22+03:00

На территории, выделенной колледжу, должно было быть только общежитие, однако там организовали еще и парковку Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбургский коллеж им. Попова заставили заплатить штраф в 256 тысяч за незаконную парковку. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

- Учебному заведению отдано 1 255 квадратных метров, на которых разрешено было построить только общежитие, которое уже там стоит, - сообщили там. – Однако на оставшейся территории руководство колледжа решило организовать парковку.

После проверки, прокуратура области обязала руководство колледжа выплатить штраф в 256 тысяч рублей. Представитель учреждения попросил отменить это решение, однако апелляция была отклонена.

ИСТОЧНИК KP.RU