Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
На разрешенной территории могло находиться только общежитие
На территории, выделенной колледжу, должно было быть только общежитие, однако там организовали еще и парковкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский коллеж им. Попова заставили заплатить штраф в 256 тысяч за незаконную парковку. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.
- Учебному заведению отдано 1 255 квадратных метров, на которых разрешено было построить только общежитие, которое уже там стоит, - сообщили там. – Однако на оставшейся территории руководство колледжа решило организовать парковку.
После проверки, прокуратура области обязала руководство колледжа выплатить штраф в 256 тысяч рублей. Представитель учреждения попросил отменить это решение, однако апелляция была отклонена.
ИСТОЧНИК KP.RU