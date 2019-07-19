«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-19T11:42:04+03:00

Он ходит по троллейбусному маршруту №1 – от улиц Щорса-Белинского до Железнодорожного вокзала Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге уже неделю по троллейбусному маршруту №1 – от улиц Щорса-Белинского до Железнодорожного вокзала, ходит электробус белорусского производства. Ранее его представили на международной выставке ИННОПРОМ-2019, а теперь тестируют в условиях столицы Среднего Урала.

По словам директора троллейбусного депо Александра Хабарова, жителям внутри электробуса нравитсяФото: Алексей БУЛАТОВ

– Пассажиры пока боятся, не заходят – кондуктор их зазывают. Но внутри им нравится – прохладно, – рассказал директор Октябрьского троллейбусного депо Александр Хабаров. – Электробус будет курсировать еще неделю - целый день. На дорогу туда – обратно уходит час, на зарядку – 20-30 минут.

По словам Хабарова, такой электробус стоит 23 миллиона рублей. Однако цена колеблется и может возрасти в разы в зависимости от комплектации.

Чтобы зарядить эту модель, нужно дополнительно закупать устройства за 1,8 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

– У него нет обогрева салона – только кондиционер, – подчеркнул Хабаров.

Пока у администрации в планах нет закупки электробусов. Несмотря на это, мэрия и ранее брала на тестирование электрический транспорт: 2 года назад в Екатеринбурге ходил электробус, который мог заряжаться от контактной сети троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU