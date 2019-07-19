Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-19T10:47:50+03:00

Холдинг «РЖД» работает над улучшением условий и повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными физическими возможностями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом на сети российских железных дорог поездами дальнего следования в 1 полугодии воспользовались 114,6 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

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В январе – июне 2019 года в специализированных купе для инвалидов-колясочников поездов дальнего следования на полигоне СвЖД перевезено 10,6 тыс. маломобильных граждан. Это на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 8,2 тыс. пассажиров перевезено в поездах Уральского филиала АО «ФПК».

В целом на сети российских железных дорог поездами дальнего следования в 1 полугодии воспользовались 114,6 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (+76% к аналогичному периоду 2018 года).

Холдинг «РЖД» работает над улучшением условий и повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированным купе (за счет приобретения новых и модернизации эксплуатируемых вагонов). Конструкция специализированных вагонов позволяет пассажиру передвигаться на кресле-коляске: здесь предусмотрены подъемные посадочные устройства, увеличена ширина дверей вагона, тамбурной зоны и коридора.

В настоящее время на сети железных дорог России эксплуатируется 806 пассажирских вагонов, оборудованных специализированным купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году АО «ФПК» приобретет еще 11 таких вагонов, а также дооборудует специальным купе 129 вагонов во время капитально-восстановительного ремонта.

Если в составе пассажирского поезда дальнего следования отсутствует вагон с купе для лиц с ограниченными физическими возможностями, он может быть включен в него по заявке пассажира, поданной через Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД» или билетную кассу.

Для повышения доступности поездок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья действуют скидки: в специализированное купе поездов формирования АО «ФПК» для инвалида и его сопровождающего – 50%, на специализированные места в поездах «Сапсан» – 40%. Напомним, инвалиды-колясочники, зарегистрированные в ЦСМ ОАО «РЖД», и их сопровождающие могут оформить билет на специализированные места через Интернет.

В Центре содействия мобильности по телефону 8 (800) 775-00-00 с добавочным 1 (в тоновом режиме) также принимаются заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг. Подробная информация опубликована на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU