На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Утром жители Екатеринбурга обнаружили масляное пятно на поверхности Городского пруда. В администрации города рассказали, что на месте уже работали специалисты Комитета по экологии.
– Они обследовали территорию и предположили, что пятно появилось в результате работ на Макаровском мосту, - сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. – Сейчас комитет встретился с подрядчиком, чтобы выяснить, какие работы велись и были ли какие-то утечки.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области добавили, что сотрудники Департамента Росприроднадзора по УрФО и межрайонная природоохранная прокуратура региона возьмут пробы воды из пруда, чтобы определить, если в нем превышение предельной концентрации вредных веществ.
Это не первый случай, когда на поверхности Исети появляется пятно из-за работ – аналогичный случай произошел в 2017 году.
ИСТОЧНИК KP.RU