На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-19T09:46:57+03:00

В 2017 году жители города увидели нефтяные разводы в Исети ниже по течению от Макаровского моста на улице Челюскинцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такое уже случалось в 2017 году

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Утром жители Екатеринбурга обнаружили масляное пятно на поверхности Городского пруда. В администрации города рассказали, что на месте уже работали специалисты Комитета по экологии.

– Они обследовали территорию и предположили, что пятно появилось в результате работ на Макаровском мосту, - сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. – Сейчас комитет встретился с подрядчиком, чтобы выяснить, какие работы велись и были ли какие-то утечки.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области добавили, что сотрудники Департамента Росприроднадзора по УрФО и межрайонная природоохранная прокуратура региона возьмут пробы воды из пруда, чтобы определить, если в нем превышение предельной концентрации вредных веществ.

Это не первый случай, когда на поверхности Исети появляется пятно из-за работ – аналогичный случай произошел в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU