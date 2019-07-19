СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-19T11:00:43+03:00

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Утром в Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок: сотрудников и покупателей вывели с территории, на месте работают спецслужбы. Источник «КП-Екатеринбург» рассказал, что оттуда поступило сообщение о минировании.

- Реально людям ничего не угрожало. Сотрудники полиции и ФСБ уже есть, с кем есть работать по этой «шутке», - сообщил пресс-секретарь полицейского областного главка Валерий Горелых по результатам проверки.

Напомним, на днях из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали все корпусы и общежития УрФУ. Такое решение приняли из-за того, что анонимный автор сообщения не указал, какое именно здание заминировано. Из-за этого пришлось прервать вступительные испытания и подачу документов в вуз.

ИСТОЧНИК KP.RU