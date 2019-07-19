В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-19T11:05:40+03:00

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В Екатеринбурге в 2016 году один из сотрудников строительной компании «ЛСР. Строительство Урал» принял предложение от старшего инспектора дорожного надзора ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудник полиции предложил с помощью самосвалов перевезти скальный грунт на нужные предприятия. В обмен на это он обещал не совершать проверочные рейды в строительную компанию. По итогу, бывший сотрудник ДПС получил «подарок» в размере 60,5 тысяч рублей.

- В связи с этим, бывшему старшему госинспектору дорожного надзора штабной группы 1 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу назначили наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на срок в 3 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Строительная компания «ЛСР. Строительство Урала» отделалась штрафом в размере 500 тысяч рублей.

- В ситуации, описанной прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга, упоминаемый сотрудник действовал не в интересах «ЛСР. Строительство – Урал», а исключительно в личных целях с целью сохранения должности в организации и злоупотребляя своим служебным положением, не уведомив о своих намерениях непосредственное руководство. С компанией «Урал-Строй», фактическим владельцем которой он являлся на момент совершения преступления (в настоящее время он является ее директором), у «ЛСР. Строительство - Урал» был заключен договор на помывку колес. Соответственно, за все штрафы и убытки была ответственна подрядная организация. Таким образом, у «ЛСР. Строительство – Урал» отсутствовал экономический интерес в даче взяток старшему государственному инспектору ДПС ГИБДД УМВД России. Также необходимо отметить, что «ЛСР. Строительство – Урал» в уголовном процессе не участвовало. Все выводы суд сделал на основании слов сотрудника, который защищал себя и свою компанию. В «ЛСР. Строительство – Урал» он давно не работает. Решение суда наша компания будет обжаловать в вышестоящих инстанциях, - рассказали в пресс-службе «Группы ЛСР».

ИСТОЧНИК KP.RU