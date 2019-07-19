Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-19T08:51:42+03:00

Универсальный кухонный прибор Polaris PPC 1305AD, который может работать как скороварка и мультиварка

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С новинкой от Polaris - мультиваркой с давлением PPC 1305AD вы сможете тратить меньше времени на приготовление простых блюд, а также без труда готовить сложные рецепты. В режиме скороварка, доступном для данной модели, прибор работает на 70% быстрее, что позволяет, например, приготовить ароматную горячую гречку за 7 минут, рассыпчатый рис - за 10 минут, наваристый холодец без желатина всего за 2 часа или блюда из языка за 40 минут.

Ключевая особенность модели - возможность готовить еду под давлением. Благодаря этому при быстрой готовке полезные свойства пищи сохраняются.

Для приготовления сложных блюд в мультиварке есть трехступенчатая функция «Мой Рецепт Plus». Это означает, что вам не нужно сразу выставлять и рассчитывать время на готовку всего блюда: на каждом из трех шагов вы сможете самостоятельно корректировать время приготовления. При этом вы можете готовить сразу на большую компанию, так как объем чаши 5 л позволяет приготовить блюда до 10 порций.

Мультиварка с давлением Polaris PPC 1305AD абсолютно безопасна в использовании: в прибор встроено 7 степеней защиты от преждевременного открытия скороварки, а также сохранение программы при сбое электропитания на 2 часа. Все эти системы работают беспрекословно - модель прошла непрерывное тестирование на всех этапах производства.

Кроме того, у прибора есть таймер отсрочки до 24 часов, что позволяет приготовить еду к назначенному времени, а также функция поддержание температуры 24 часа, чтобы блюдо оставалось горячим.

Большой многофункциональный дисплей и звуковая индикация по окончании программы делают управление мультиваркой интуитивно понятным. Вы с легкостью разберетесь, как выставить правильный режим и поймете, когда прибор закончит готовку.

За мультиваркой легко ухаживать. Это обеспечивает антипригарное покрытие и возможность мыть чашу в посудомоечной машине.

В комплекте с прибором вы найдете контейнер для варки на пару, мерную чашку, плоскую ложку, половник и книгу рецептов.

Гарантия 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU