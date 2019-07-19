«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-19T08:21:46+03:00

Помимо этих преступлений полиция раскрыла 17 краж, 8 угонов и один факт мошенничества с транспортом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня они находятся под подпиской о невыезде

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Полиция Екатеринбурга завершила профилактическая операцию «Автомобиль», в рамках которой сотрудники правопорядка искали угонщиков автомобилей. По ее итогам задержали четырех подростков 16 и 17 лет.

В полиции сообщили, что двое из подозреваемых похитили «ВАЗ 2112», который припарковали на улице Сурикова, 41, «ВАЗ 21102» - на Сурикова, 47, и «ВАЗ 2110» на Волгоградской, 39. Два других подозреваемых угнали «ВАЗ 21102» 6 июня с улицы Ручейной, 55, «ВАЗ 2106» с улицы Карасьевой, 30 – 10 июня, «ВАЗ 2114» с улицы Московская, 212/1 – 21 июня.

Преступления они совершали ночью: разбивали стекла и проникали в машину, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. –Двигатель запускали, соединив провода зажигания, и скрывались на угнанном автомобиле.

Пока подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Помимо этих преступлений полиция раскрыла 17 краж, 8 угонов и один факт мошенничества с транспортом. Для этого в операции задействовали 700 сотрудников правопорядка. Они проверили 366 стоянок, 240 гаражей, 180 автомастерских и 240 других мест хранения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU