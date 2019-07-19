«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-19T07:48:33+03:00

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В Первоуральске из окна пятого этажа на улице Гагарина, 24 выпала 5-летняя девочка. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Первоуральск». Девочка осталась жива, ее сразу же госпитализировали в реанимацию городской больницы № 1. Состояние девочки оценивается как тяжелое. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области эту информацию подтвердили.

- Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, по итогам будет вынесено обоснованное решение, - сообщил руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. – Мы устанавливаем, где в этот момент находились законные представители ребенка, и опрашиваем соседи.

Вместе с тем, в комментариях к этой новости местные жители пишут, что родители в этот момент спали. А сразу после инцидента к ним приехали органы опеки и забрали второго ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU