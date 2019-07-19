2019-07-19T06:33:50+03:00
Общество

В Екатеринбурге за ночь вспыхнуло три автомобиля

Никто не пострадал, а пожары быстро потушили
Мария Трапезникова
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Пожары потушили за пару минутПожары потушили за пару минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этой ночью в Екатеринбурге сгорело сразу три машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Информация о первом пожаре поступила к нам в 2:29. На улице Бакинских Комиссаров, на площади в 5 квадратных метров, загорелся автомобиль KIA Rio, - рассказали там. – У него был поврежден моторный отсек и кабина. Вместе с ним пострадал автомобиль Geely MK – ему повредили кузов. В тушении пожара были задействованы 8 человек и 2 единицы техники. Пожар потушен в течение одной минуты.

Второй инцидент произошел под утро, на улице Щербакова, в 5:31. Там вспыхнул «ВАЗ-2110». Машину тушили 6 человек и 2 единицы спецтехники. Пожар остановили за пару минут.

Вместе с тем, в МЧС напоминают о соблюдении правил безопасного пользования автомобилями, чтобы не навредить себе и пассажирам. А в случае экстренных ситуаций незамедлительно обращаться в МЧС (101).

ИСТОЧНИК KP.RU

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