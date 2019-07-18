2019-07-18T18:45:31+03:00
Общество

«Ниже, чем в целом по стране»: прожиточный минимум для уральских пенсонеров предлагают сделать 9173 рубля

Об этом сообщил депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер
Данил СВЕЧКОВ
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По словам депутата, обсуждать это предложение парламентарии будут 30 августа.По словам депутата, обсуждать это предложение парламентарии будут 30 августа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер на своей странице в Facebook сообщил, что на одном из последних заседаний этого лета, которое пройдет 30 августа, парламентарии будут принимать законопроекты для формирования бюджета на 2020 год. Один из них затронет прожиточный минимум пенсионеров.

- Правительство области предлагает установить в размере 9173 рубля, что ниже, чем в целом по стране, - пишет Вячеслав Вегнер. - Ниже! Не выше, не такой же, а ниже!

Как отмечает депутат, сейчас величина прожиточного минимума по России для пенсионеров составляет 9314 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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