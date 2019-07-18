«Ниже, чем в целом по стране»: прожиточный минимум для уральских пенсонеров предлагают сделать 9173 рубля

18 Июль 18:45 2019-07-18T18:45:31+03:00

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер на своей странице в Facebook сообщил, что на одном из последних заседаний этого лета, которое пройдет 30 августа, парламентарии будут принимать законопроекты для формирования бюджета на 2020 год. Один из них затронет прожиточный минимум пенсионеров.

- Правительство области предлагает установить в размере 9173 рубля, что ниже, чем в целом по стране, - пишет Вячеслав Вегнер. - Ниже! Не выше, не такой же, а ниже!

Как отмечает депутат, сейчас величина прожиточного минимума по России для пенсионеров составляет 9314 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU