Жителя Ирбита, который дважды попался на пьяной езде, отправили в колонию на 8 месяцев

18 Июль 18:12 2019-07-18T18:12:42+03:00

Первый раз он проштрафился в феврале 2018 года, а затем в октябре

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В Ирбите служители Фемиды вынесли приговор местному жителю Константину Ч. Мужчина обвинялся в том, что сел за руль пьяным, несмотря на то, что его до этого уже уличали в пьяной езде.

- В вечернее время 26 октября 2018 года Константин передвигался на автомобиле марки «ВАЗ 21144» по автомобильной дороге «Ирбит - Дубская Ирбитского района», - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - Сотрудниками полиции он был остановлен для проверки, при прохождении медицинского освидетельствования у подсудимого зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

До этого он попался на пьяной езде в феврале 2018 года. В итоге суд приговорил его к восьми месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU