2019-07-18T18:12:42+03:00
Происшествия

Жителя Ирбита, который дважды попался на пьяной езде, отправили в колонию на 8 месяцев

Первый раз он проштрафился в феврале 2018 года, а затем в октябре
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Сотрудники полиции остановили его на дороге «Ирбит - Дубская Ирбитского района».Сотрудники полиции остановили его на дороге «Ирбит - Дубская Ирбитского района».Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ирбите служители Фемиды вынесли приговор местному жителю Константину Ч. Мужчина обвинялся в том, что сел за руль пьяным, несмотря на то, что его до этого уже уличали в пьяной езде.

- В вечернее время 26 октября 2018 года Константин передвигался на автомобиле марки «ВАЗ 21144» по автомобильной дороге «Ирбит - Дубская Ирбитского района», - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - Сотрудниками полиции он был остановлен для проверки, при прохождении медицинского освидетельствования у подсудимого зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

До этого он попался на пьяной езде в феврале 2018 года. В итоге суд приговорил его к восьми месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси