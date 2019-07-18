Жителя Ирбита, который дважды попался на пьяной езде, отправили в колонию на 8 месяцев
В Ирбите служители Фемиды вынесли приговор местному жителю Константину Ч. Мужчина обвинялся в том, что сел за руль пьяным, несмотря на то, что его до этого уже уличали в пьяной езде.
- В вечернее время 26 октября 2018 года Константин передвигался на автомобиле марки «ВАЗ 21144» по автомобильной дороге «Ирбит - Дубская Ирбитского района», - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - Сотрудниками полиции он был остановлен для проверки, при прохождении медицинского освидетельствования у подсудимого зафиксировано состояние алкогольного опьянения.
До этого он попался на пьяной езде в феврале 2018 года. В итоге суд приговорил его к восьми месяцам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU