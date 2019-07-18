Юные моряки со всей России устроят в Екатеринбурге гонку на парусниках

18 Июль 17:27 2019-07-18T17:27:37+03:00

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По Верх-Исетскому пруду Екатеринбурга в пятницу будут рассекать парусники. Там пройдет Первенство России по парусному спорту в матчевых гонках среди юниоров.

- В состязаниях примут участие 16 экипажей из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тольятти, Саратова, Самары, Омска, Миасса и Челябинска, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Команда, которая станет победителем, примет участие в мировом юниорском первенстве по парусному спорту, которое также пройдет в уральской столице с 11 по 18 августа 2019 года.

Старт гонке дадут в 10 часов утра 19 июля. Соревнования продлятся до 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU