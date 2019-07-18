2019-07-18T17:12:01+03:00
Общество

«Влез через окно и кувалдой разбил телевизор»: хулигана, разгромившего чужую квартиру, не стали отправлять в колонию

Помимо телевизора он разбил котел, панель управления на морозильной камере, сейф-дверь и кухонный гарнитур
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вооружен злоумышленник был кувалдой.Вооружен злоумышленник был кувалдой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых сегодня оказался житель Белоярского района. Мужчина обвинялся в проникновении в чужое жилище и уничтожении чужой собственности.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он незаконно проник через разбитое окно в жилище местной жительницы, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Кувалдой он разбил телевизор, электрический котел, панель управления на морозильной камере, сейф-дверь. Кроме того, этим же «орудием» он повредил кухонный гарнитур женщины.

Имущества он тогда уничтожил на 74 тысячи рублей. Суд признал его виновным и приговорил к году и одному месяцу условного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси