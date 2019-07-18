«Влез через окно и кувалдой разбил телевизор»: хулигана, разгромившего чужую квартиру, не стали отправлять в колонию
На скамье подсудимых сегодня оказался житель Белоярского района. Мужчина обвинялся в проникновении в чужое жилище и уничтожении чужой собственности.
- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он незаконно проник через разбитое окно в жилище местной жительницы, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Кувалдой он разбил телевизор, электрический котел, панель управления на морозильной камере, сейф-дверь. Кроме того, этим же «орудием» он повредил кухонный гарнитур женщины.
Имущества он тогда уничтожил на 74 тысячи рублей. Суд признал его виновным и приговорил к году и одному месяцу условного лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU