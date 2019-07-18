Рыбное мороженое на обед и водные процедуры: белые медведи из Екатеринбургского зоопарка спасаются от жары в бассейне

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-18T16:52:23+03:00

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В Екатеринбург пришла знойная жара и животные из местного зоопарка спасаются от высоких температур. Если обитатели тропических широт – львы, ягуары, обезьяны, попугаи – радуются теплу, то выходцы Арктики не рады этому. Но сотрудники Екатеринбургского зоопарка успокоили посетителей и рассказали, как себя чувствуют белые медведи, песцы, арктические волки, полярные совы.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

- Звери и птицы прекрасно адаптируются и привыкают к более мягкому климату. И, разумеется, сотрудники зоопарка обеспечивают животных всем необходимым в условиях жары – это и теневые зоны, где можно укрыться от палящего солнца, и уютные домики и берлоги, где температура воздуха ниже температуры окружающей среды, и водные процедуры и бассейны, где холодная вода позволяет освежиться в любое время, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Настоящий рай у белых медведей. В вольере у Умки бассейн с водой из артезианской скважины. Кроме того, выходцы из Арктики еженедельно получают специальное рыбно-овощное мороженое.

ИСТОЧНИК KP.RU