2019-07-18T16:13:09+03:00
Экономика

СвЖД выплатила 10,6 млрд рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 полугодие 2019 года

Поделиться:
Изменить размер текста:

За 1 полугодие (январь – июнь) 2019 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 10,6 млрд рублей (в 1 полугодии 2018 года 10,5 млрд рублей). В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 5,5 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

- в бюджет Свердловской области 2,2 млрд рублей;

- в бюджет Пермского края 0,9 млрд рублей;

- в бюджет Тюменской области 0,9 млрд рублей;

- в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 1 млрд рублей;

- в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,5 млрд рублей.

Для нужд ОАО «РЖД» в 2019 году планируется приобрести продукцию промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 56,04 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси