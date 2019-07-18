СвЖД выплатила 10,6 млрд рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 полугодие 2019 года

18 Июль 16:13 2019-07-18T16:13:09+03:00

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За 1 полугодие (январь – июнь) 2019 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 10,6 млрд рублей (в 1 полугодии 2018 года 10,5 млрд рублей). В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 5,5 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

- в бюджет Свердловской области 2,2 млрд рублей;

- в бюджет Пермского края 0,9 млрд рублей;

- в бюджет Тюменской области 0,9 млрд рублей;

- в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 1 млрд рублей;

- в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,5 млрд рублей.

Для нужд ОАО «РЖД» в 2019 году планируется приобрести продукцию промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 56,04 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

ИСТОЧНИК KP.RU