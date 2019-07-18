«Иннопром» может уплыть в другой город»: вице-президент областного союза промышленников и предпринимателей

18 Июль 16:11 2019-07-19T10:46:47+03:00

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Международная промышленная выставка «Иннопром» в этом году была юбилейная. Ровно десять лет назад она прошла в Екатеринбурге впервые. Она известна на весь мир. Десятки стран присылают в столицу Урала представителей своих крупнейших предприятий, чтобы они приняли участие в выставке.

Но сейчас появился риск, что в будущем «Иннопром» уйдет из Екатеринбурга и будет проводиться в другом городе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) заявил Михаил Черепанов, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, организации, которая стояла у истоков выставки.

– О некоторых угрозах, которые я вижу сегодня для «Иннопрома», хочу рассказать, – сказал Михаил Черепанов в эфире радио «КП-Екатеринбург». – «Иннопром» – уже не та история, которая была десять лет назад. Это сформировавшийся бренд. В него вложены серьезные деньги. Я бы хотел сказать добрые слова «Формика» - компании, которая все эти десять лет была оператором выставки и деловой программы. И сегодня ее конкуренты пытаются перехватить этот бренд. И я боюсь, что если это произойдет, то по аналогии с выставкой вооружений (в Нижнем Тагиле, - Ред.), наш «Иннопром» может уплыть в другой город. Это конкурентная борьба. Кто победит в ней неизвестно. Конечно, правительство заинтересовано поддержать действующего оператора. Но я не случайно говорю об этом вслух. Хочу, чтобы была большая поддержка.

Отметим, что выставка вооружений Russia Arms Expo проводилась в Нижнем Тагиле с 1999 по 2015 год на полигоне «Старатель». На нее приезжали представители военных ведомств десятков разных стран. Но в 2017 году распоряжением Правительства РФ выставку перенесли в Подмосковье. Замены ей в Свердловской области создать так и не удалось.

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Разговор идет об уникальном объединении работодателей «Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей» в состав которого входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях-членах СОСПП составляет около 70% от промышленного производства в области. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU